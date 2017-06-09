Блокада Катара мешает борьбе с ИГ и деловой активности США — Госдеп

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Вашингтон, 9 июня. США призвали страны Персидского залива, такие как Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет, ослабить блокаду Катара, которая мешает борьбе с «Исламским государством»* (ИГ*, ИГИЛ*). Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

«Блокада также мешает военным действиям США в регионе и кампании против ИГ», — сказал он.

Кроме того, блокада подрывает деловую активность США и других стран, добавил Тиллерсон. По его словам, гуманитарными последствиями подобных действий являются нехватка продовольствия, разделение семей, невозможность для детей получать образование.

* Организация запрещена на территории РФ.