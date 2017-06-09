В Киеве рассказали о «полукриминальных» военных закупках в России

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Киев, 9 июня. Народный депутат Украины Дмитрий Тымчук заявил, что киевские власти вынуждены закупать комплектующие для военной техники в России, несмотря на существующие в Украине запреты на торговлю с РФ в военной сфере.

Тымчук объяснил, что украинский ВПК лишь на 40% способен обеспечить потребности вооруженных сил. Отказ от советских вооружений предполагает колоссальные затраты.

Варианта два: покупать в России, или нигде, — сказал украинский народный избранник.

Ранее украинцы поставили сомнительный рекорд. Они съели 200-килограммовый трезубец из тухлого сала.