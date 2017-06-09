Путин поразил Стоуна самодисциплиной и работоспособностью

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Москва, 9 июня. Американский кинорежиссер Оливер Стоун впечатлен самодисциплиной и работоспособностью президента России Владимира Путина. Об этом он рассказал в интервью газете The New York Times.

«Я восхищен его самодисциплиной. Его способностью делать это снова и снова в течение 16 лет. Его выносливостью, тем, как он работает. Насколько я знаю, ни один американский президент не трудится по столько часов», — заявил Оливер Стоун.

Режиссер отметил, что Владимир Путин напомнил ему 39-го президента США Джимми Картера, который также серьезно и самоотверженно относился к работе.

Путин и Стоун провели несколько продолжительных бесед, на основе которых был снят документальный фильм. Картина расскажет о взглядах российского лидера на различные события, которые произошли с момента, как он впервые стал президентом в 2000 году. Фильм выйдет в эфир на американском телевидении 12-15 июня.