Пентагон сообщил о перехвате американского КС-135 самолетом ВКС РФ над Балтикой

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Вашингтон, 9 июня. Военный самолет ВКС РФ перехватил американский военно-транспортный самолет КС-135 над Балтийским морем. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис.

«Это был самолет КС-135, он принимал участие в учениях Baltops. Был перехват российским самолетом», — рассказал Дэвис.

Он отметил, что перехват был обычным и безопасным и не вызвал беспокойства у США.

Напомним, 6 июня российский истребитель Су-27 поднялся в воздух для перехвата американского бомбардировщика B-52 над Балтикой, сообщает RT.