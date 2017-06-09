Пентагон сообщил о перехвате американского КС-135 самолетом ВКС РФ над Балтикой
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Вашингтон, 9 июня. Военный самолет ВКС РФ перехватил американский военно-транспортный самолет КС-135 над Балтийским морем. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис.
«Это был самолет КС-135, он принимал участие в учениях Baltops. Был перехват российским самолетом», — рассказал Дэвис.
Он отметил, что перехват был обычным и безопасным и не вызвал беспокойства у США.
Напомним, 6 июня российский истребитель Су-27 поднялся в воздух для перехвата американского бомбардировщика B-52 над Балтикой, сообщает RT.
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