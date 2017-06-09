Сирия: ООН две недели не может доставить гумпомощь в осажденные районы

В Избранное

Скопировать

Дамаск, 9 июня. Гуманитарная помощь ООН на протяжении двух недель не может быть доставлена в осажденные районы Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщили в ООН.

В последний раз гуманитарная помощь организации достигала адресатов 22 мая. Уточняется, что на протяжении апреля и мая гумконвой удалось успешно поставить 267 тысячам жителям осажденных районов САР. В то же время, согласно предварительным планам помощь должны были получить миллион сирийцев.

Ранее сообщалось о восстановлении доступа гуманитарных грузов к зонам деэскалации в Сирии.