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Весь мир
Сирия: ООН две недели не может доставить гумпомощь в осажденные районы

Сирия: ООН две недели не может доставить гумпомощь в осажденные районы

21:13  9 Июня 2017
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Сирия: ООН две недели не может доставить гумпомощь в осажденные районы

Дамаск, 9 июня. Гуманитарная помощь ООН на протяжении двух недель не может быть доставлена в осажденные районы Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщили в ООН.

В последний раз гуманитарная помощь организации достигала адресатов 22 мая. Уточняется, что на протяжении апреля и мая гумконвой удалось успешно поставить 267 тысячам жителям осажденных районов САР. В то же время, согласно предварительным планам помощь должны были получить миллион сирийцев.

Ранее сообщалось о восстановлении доступа гуманитарных грузов к зонам деэскалации в Сирии.

Сергей Свазовский
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