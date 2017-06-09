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Москва, 9 июня. Столичная полиция опровергла информацию о взрыве в жилом доме на юге Москвы. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России.

«Информация о якобы имевшем месте взрыве в жилом доме не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в службу «02» поступал звонок с заявлением о взрыве по адресу Южнобутовская 77. Сотрудники полиции прибыли на место предполагаемого взрыва, однако вызов оказался ложным.