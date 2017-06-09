Ученые создали модель Вселенной из 25 миллиардов галактик

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Цюрих, 9 июня. Специалисты Университета Цюриха в Швейцарии создали виртуальную модель Вселенной из 25 миллиардов галактик. Результаты масштабной научной работы опубликованы на сайте Phys.org.

Отмечается, что 25 миллиардов галактик сформированы благодаря двум триллионам цифровых частиц. Это элементы темного вещества. Целью исследование является изучение формирования Вселенной и распределения темной материи.

Ранее ученые обнаружили шесть планет, сходных с Землей.