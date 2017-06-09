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Общество
Ученые создали модель Вселенной из 25 миллиардов галактик

Ученые создали модель Вселенной из 25 миллиардов галактик

21:46  9 Июня 2017
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Ученые создали модель Вселенной из 25 миллиардов галактик

Цюрих, 9 июня. Специалисты Университета Цюриха в Швейцарии создали виртуальную модель Вселенной из 25 миллиардов галактик. Результаты масштабной научной работы опубликованы на сайте Phys.org.

Отмечается, что 25 миллиардов галактик сформированы благодаря двум триллионам цифровых частиц. Это элементы темного вещества. Целью исследование является изучение формирования Вселенной и распределения темной материи.

Ученые создали модель Вселенной из 25 миллиардов галактик

Ранее ученые обнаружили шесть планет, сходных с Землей.

Сергей Свазовский
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