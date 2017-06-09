Животным в России установят норму жилой площади

В Избранное

Скопировать

Москва, 9 июня. Принятие Госдумой закона об ответственном обращении с животными повлечет введение подзаконного акта, который определит максимальное количество содержащихся в квартире питомцев. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Панов.

Законопроект в первом чтении был принят еще в 2011 году. Авторы документа сообщили, что второе чтение должно состояться 14 июня. Поправками к нему предлагается установить норматив по площади для нормальных условий содержания животных, определяющий их предельное количество. Это, по мнению инициаторов поправок, должно прекратить конфликты между соседями.

Также документ вводит лицензирование цирков, океанариумов, зоопарков и предполагает более строгие правила к выгулу питомцев.