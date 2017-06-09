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Новости Сирии
В Пентагоне рассказали, как боевики ИГ могут покинуть Ракку

В Пентагоне рассказали, как боевики ИГ могут покинуть Ракку

20:50  9 Июня 2017
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В Пентагоне рассказали, как боевики ИГ могут покинуть Ракку

Вашингтон, 9 июня. Министерство обороны США опровергло сообщения о том, что боевики террористической группировки «Исламское государство»* (ИГИЛ*, запрещена в РФ) свободно покидают сирийский города Ракка. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис.

«Изоляция достаточно жесткая. Боевики изолированы со всех сторон», — заявил Дэвис.

При этом он не исключил, что люди, «которые не одеты в военную форму, могут просочиться» за пределы осажденного города.

Ранее командующий российской группировкой войск в Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин сообщил, что разведка фиксирует беспрепятственный выход террористов ИГИЛ из осажденной Ракки.

* Организация запрещена на территории РФ.

#сша #сирия #боевики #ракка
Алексей Громов
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