Трехмесячного львенка обнаружили в кальянной в центре Москвы

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Москва, 9 июня. Сотрудники прокуратуры изъяли четырехмесячного львенка, жившего в одной из кальянных в центре Москвы, передает телеканал «360».

По данным телеканала, 3-месячный львенок был обнаружен в кальянной SAWINSKI smoke & bar в Большом Саввинском переулке Москвы. При этом документов о происхождении и законности его содержания у владельцев заведения не оказалось.

Сотрудники прокуратуры напомнили, что в соответствии с законом «О животном мире» содержание животных в искусственно созданной среде обитания допускаются только по разрешениям специально уполномоченных государственных органов. Правоохранители изъяли львенка и поместили в Центр реабилитации диких животных.