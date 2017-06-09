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Происшествия
Трехмесячного львенка обнаружили в кальянной в центре Москвы

Трехмесячного львенка обнаружили в кальянной в центре Москвы

20:39  9 Июня 2017
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Трехмесячного львенка обнаружили в кальянной в центре Москвы

Москва, 9 июня. Сотрудники прокуратуры изъяли четырехмесячного львенка, жившего в одной из кальянных в центре Москвы, передает телеканал «360».

По данным телеканала, 3-месячный львенок был обнаружен в кальянной SAWINSKI smoke & bar в Большом Саввинском переулке Москвы. При этом документов о происхождении и законности его содержания у владельцев заведения не оказалось.

Сотрудники прокуратуры напомнили, что в соответствии с законом «О животном мире» содержание животных в искусственно созданной среде обитания допускаются только по разрешениям специально уполномоченных государственных органов. Правоохранители изъяли львенка и поместили в Центр реабилитации диких животных.

#москва #лев
Алексей Громов
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