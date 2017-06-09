Разоблачение в Конгрессе: как Обама закрывал глаза на «проделки» террористов

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Согласно экс-чиновнику США, администрация Обамы систематически расформировывала следственные подразделения федеральных правоохранительных органов, деятельность которых была сконцентрирована на подрыве иранских, сирийских и венесуэльских сетей финансирования террористов. Обама опасался, что работа этих структур может сорвать ядерную сделку с Ираном.

Федеральное агентство новостей представляет обзор статьи «Бывший чиновник: администрация Обамы систематически расформировывала отделы, расследующие сети финансирования Ираном террористов», опубликованной новостным информационным порталом Free Beacon.

Дэвид Ашер, ранее занимавший пост советника генерала Джона Аллена в министерстве обороны и Государственном департаменте США, в четверг дал показания в комитете Палаты представителей по иностранным делам. Он заявил, что высокопоставленные должностные лица из нескольких ключевых правоохранительных и разведывательных служб США «систематически приостанавливали» расследования, направленные против операций по финансированию терроризма со стороны Ирана, «Хезболлы» и Венесуэлы. Делалось это в преддверии и во время переговоров по ядерной проблеме с Ираном.

«Высшее руководство, администрация президента и другие надзорные отделы США, как и некоторые отделы разведывательного управления, систематически останавливали любые внутренние и внешние действия, которые угрожали взятому политическую курсу в отношении Ирана», — сказал Ашер.

Сейчас Ашер работает в совете директоров центра по делам санкций и незаконного финансирования в Организации защиты демократических принципов. Также он является помощником в Центре новой американской безопасности.

Он объяснил причину решений о приостановке деятельности следственных учреждений «опасностью того, что это может повлиять на иранское досье», в частности на сделку по иранской ядерной программе, заключенной в последние годы президентства Обамы.

В результате «несколько полицейских, находящихся на высших постах» ушли в отставку, а правительство США потеряло их бесценный опыт. США потеряли шанс «с минимальными потерями» подорвать финансовое влияние «Хезболлы», разрушить ее международную организационную структуру, а также лишить Иран способности «легко терроризировать и преследовать нас, распускать свою криминальную сеть на наших берегах, внутри нашей банковской системы, угрожать нашему государству и обществу».

«Мы потеряли многое из раннее достигнутого. Сотрудники, имеющие ключевую важность, были назначены на другие должности, бюджетные средства были сокращены. Многие ключевые элементы, необходимые для проведения расследований в данной сфере, были потеряны. Сейчас мы вынуждены иметь дело с результатом подобных мероприятий, столкнувшись с необходимостью восстанавливать утраченное. Все это случилось из-за сочетания трагедии и пародии, наряду с серьезным, политически неверным ходом, результатом которого стало отсутствие стратегической пользы и весомое нарушение правосудия», — добавил Ашер.

С того момента, как правительство начало сворачивать деятельность подразделений, занимающихся расследованиями деятельности Ирана, считает экс-чиновник, успешность деятельности правительства оказалась под вопросом.

Председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам Эд Ройс планирует ввести дополнительные санкции против «Хезболлы» на следующей неделе. Вдобавок к комментарию, данному Ашером, Ройс сказал, что «это яркий урок, данный жизнью, когда ты стремишься к заключению сделки любой ценой, люди этим пользуются».

Уничтожение антииранских следственных подразделений является лишь одним из многих аспектов ядерной сделки. Ройс ссылается на освобождение семи заключенных иранского происхождения в прошлом году в рамках программы обмена арестантами, имеющими двойное ирано-американское гражданство. Апрельская статья на сайте Politico подробно описывает, как несколько из семи освобожденных были обвинены министерством юстиции в угрозе национальной безопасности.

Со ссылкой на неопубликованные судебные документы, в докладе говорилось, что министерство юстиции сняло обвинения и международные ордеры на арест в отношении еще 14 человек.

Критики Обамы на этой неделе также задаются вопросом, почему он так и не сделал достоянием общественности факт иранской кибератаки на Государственный департамент в конце сентября 2015 года. Вашингтонский Free Beacon сообщил о новых подробностях взлома в среду.

Дэвид Олбрайт, бывший инспектор ООН по вооружениям, который сейчас возглавляет Институт по международной безопасности в области науки, недавно предположил, что из-за своих «неуместных» опасений за ядерную сделку Обама также вмешивался в дела правоохранительных органов, касающихся террористической сети Ирана.

«У нас были планы операций за границей, которые были отклонены. У нас было финансирование, которое сократили. Люди наверху приняли решение о том, что ядерная сделка с Ираном является самым важным. В то же время они решили, что иранские злонамеренные силы менее важны», — резюмирует Ашер.