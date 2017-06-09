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Россия
Путин получил более 500 тысяч вопросов на прямую линию

Путин получил более 500 тысяч вопросов на прямую линию

22:00  9 Июня 2017
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Путин получил более 500 тысяч вопросов на прямую линию

Москва, 9 июня. Более 500 тысяч вопросов поступило на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным, 350 тысяч из них были заданы по телефону, еще около 100 тысяч — по SMS и MMS, а 50 тысяч — посредством письменных или видеообращений.

Чаще всего к президенту обращались с вопросами о социальной сфере, в том числе жилищными проблемами, размером детских пособий, уровнем пенсий и зарплат, стоимостью авиаперелетов на озеро Байкал, а также интересовались перспективами выступления российской сборной на чемпионате мира в 2018 году. Один вопрос касался влияния инопланетян на политику России.

Прямая линия с президентом начнется в 12.00 мск 15 июня. Транслировать ее будут федеральные телеканалы и радиостанции, сообщает телеканал 360.

#путин #прямая линия
Катерина Михайлиди
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