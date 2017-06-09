США признали, что не имеют права мешать сторонникам Асада в Сирии

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Вашингтон, 9 июня. Пентагон признал, что у американских военных нет законных оснований препятствовать проправительственным силам в Сирии. Об этом заявил официальный представитель Пентагона капитан ВМС Джефф Дэвис.

Накануне коалиция США нанесла третий за последний месяц удар по сирийским проправительственным силам в районе населенного пункта Ат-Танф. Позднее официальный представитель коалиции Райан Диллон заявил, что проправительственные силы зашли в «зону предотвращения конфликтов», что представляло угрозу для сил коалиции.

«Эти зоны предотвращения конфликтов — это не эксклюзивные районы. Нет никакой законной основы, чтобы мы говорили «Никто не должен сюда заходить. Это не наши полномочия», — заявил Дэвис.

При этом он добавил, что США и союзники оставляют за собой право наносить удары по тем силам, которые «представляют для нас угрозу».