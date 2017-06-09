Многодетная мать в Италии заморозила ребенка сразу после родов

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Москва, 9 июня. Многодетная мать сразу после родов спрятала своего ребенка в морозилку. Происшествие случилось в итальянской области области Эмилия-Романья.

Как сообщают местные СМИ, 40-летняя женщина из Мильярина обратилась за медицинской помощью. Кровотечение она объяснила падением, однако врачи установили, что она пришла в больницу после аборта или преждевременных родов.

Позже правоохранители выяснили, что женщина родила недоношенного ребенка дома и спрятала шестимесячного младенца в морозильную камеру. Случившимся заинтересовалась прокуратура, ведется расследование. Правоохранители устанавливают, родился ли ребенок мертвым или был еще жив.

