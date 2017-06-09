За 35 евро Родину не продаем: Донбасс и Крым не попадут в «безвизовую» ловушку Порошенко

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Глава представительства Европейского союза на Украине Хуг Мингарелли заявил, что официальный Киев обязан выдавать биометрические паспорта жителям Донецкой и Луганской народных республики, а также полуострова Крым. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что граждане ДНР и ЛНР, а также жители Крыма, могут получить заграничные паспорта лишь старого образца.

По словам Мингарелли, Евросоюз не поддерживает идею Порошенко лишить людей, проживающих на территории Донбасса и российского Крыма, который украинские власти считают своим, возможности безвизового путешествия по «еврозоне». Хуг Мингарелли особо подчеркнул, что поведение украинского гаранта «совершенно не соответствует пониманию ЕС».

«Все украинские граждане, имеющие биометрический паспорт, где бы они ни жили, могут путешествовать без визы», — добавил он, отметив, что позиция Евросоюза уже доведена до сведения официального Киева.

Напомним, что с 11 июня граждане Украины получают право на безвизовое туристическое передвижение по территории стран-членов ЕС. Для путешествия всем украинцам необходим лишь загранпаспорт нового образца — то есть биометрический.

Председатель Комитета государственного строительства Новороссии, лидер «Славянской гвардии» Владимир Рогов в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что жители Донецкой и Луганской народной республик, а также крымские россияне, вряд ли захотят вкусить всю полноту безвиза, получив паспорт гражданина Украины.

«Если стоит выбор, что получать, то я уверен — подавляющее большинство, если не все, предпочтут паспорт России с куда большей радостью, чем условно биометрический с условным безвизом. За 35 евро мы Родину не продаем. Наш выбор понятен и не один год мы это доказываем, — комментирует для ФАН Владимир Роггов. — По поводу выдачи — не выдачи и лукавых заявлений европейцев, которые не замечают ни убийств со стороны ВСУ, ни нарушений всех мыслимых прав и несоблюдения взятых на себя обязательств, скажу так: Евросоюзу просто нужны дешевые рабочие руки, что бы там ни говорили. Им нужны образованные люди. Кроме того, уровень образования в ДНР и ЛНР гораздо выше, чем на постукраинском пространстве, где бразды правления взяли в руки агрессивные неучи».

По мнению собеседника ФАН, рано или поздно безвизовый режим с Евросоюзом обернется для киевских властей грандиозным поражением, поскольку разозленными и разоренными людьми проще манипулировать, чтобы устроить новый Майдан.

«Мы прекрасно понимаем, что эта «перемога» Порошенко рано или поздно превратится в «зраду», потому что такое количество нелегалов из Украины ЕС не сможет принять. А эти разочарованные люди, которые поняли, что за 90 дней они не смогли озолотиться в Евросоюзе и обеспечить те потребности, которые у них есть на малой родине, станут теми, кого можно будет использовать для новых переворотов, — говорит Рогов. — Это перманентное состояние, как в разрушенных государствах, таких как Ливия или в других охваченных войной странах».

Получается, что политикой двойных стандартов Петр Порошенко оказал себе медвежью услугу. Казалось бы, он хочет возвращения республик в состав Украины, и для этого ему следует заманивать людей новыми паспортами, бонусами, безвизовым режимом и прочими «благами» современной европейской Украины, но на деле получается, что уже три года его правительство делает все, чтобы превратить жизнь жителей Крыма, Луганской и Донецкой народных республик в ад. Если крымчане избавились от деспота в вышиванке с помощью референдума и вернулись еще в 2014 году в состав Российской Федерации, то жители молодых республик Новороссии «кушают», что называется, за двоих, а то и за троих: непрекращающиеся обстрелы, нежелание Киева выполнять минские соглашения, рост числа раненых и погибших миролюбивых людей и прочие «блага» милости Порошенко.

«По сути, сегодня основная задача для Порошенко — показать, что жизнь на подконтрольных ему территориях лучше, чем в Крыму иди в республиках Новороссии. Но это показывать все тяжелее, поскольку, несмотря на запреты соцсетей, люди делятся информацией друг с другом и знают, что те же коммунальные платежи в республиках в пять-семь раз, а то и в десять, ниже, чем на подконтрольных Порошенко территориях. И этот виртуальный безвиз с биометрическими паспортами и поездкой за рубеж без денег — очень сомнительное счастье, — подчеркивает Владимир Рогов. — Если вы включите украинские телеканалы, то начиная с самого утра, там транслируются сюжеты, о том, как можно нелегально работать в Германии, Испании, Польше, как решать вопросы с полицией. Сегодня на всем постукраинском пространстве процветает идея: «Как устроиться на работу нелегалом по туристической визе». И это при том, что подавляющее большинство украинцев считает, что они все-таки могут работать по турвизе, несмотря на прописанный в соглашении о либерализации визового режима запрет. Политика Порошенко такова: кто может активно мешать его правлению — пусть уезжают. В это время будет продана их земля. А когда людей вышлют обратно на родину, они очутятся в резервациях в виде больших городов, в которых нет рабочих мест. Напомню, что украинские националисты очень любят кричать, что Украина — это святая, богом данная земля. Даже если она богом данная, ее отдают к чертям собачьим при посредничестве Владимира Гройсмана и того же Порошенко. А недавно принятая медицинская реформа — это программа не здравоохранения, а захоронения. Зачистка идет по полной».