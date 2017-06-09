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Скончалась звезда фильма «Отпетые мошенники» Гленн Хедли

Скончалась звезда фильма «Отпетые мошенники» Гленн Хедли

20:22  9 Июня 2017
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Скончалась звезда фильма «Отпетые мошенники» Гленн Хедли

Москва, 9 июня. Американская актриса Гленн Хедли, известная по фильму «Дик Трейси», скончалась на 64-м году жизни, передает «Ридус».

Хедли получила широкую известность благодаря фильмам «Отпетые мошенники» и «Дик Трейси», однако ее участие в таких картинах, как «Пурпурная роза Каира» и «Фанданго» тоже принесли немало славы.

Ее последними работами стали роли в фильме «Сфера» и мини-сериале «Однажды ночью». Помимо кино и телевидения, она успешно работала в театре. Кроме того, Хедли дважды номинировалась на премию «Эмми».

#гленн хедли
Алексей Громов
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