Стало известно, когда в России покажут фильм Стоуна «Путин»

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Москва, 9 июня. Первый канал покажет документальный фильм режиссера Оливера Стоуна о президенте РФ Владимире Путине 19-22 июня.

«Фильм будет показан 19–22 июня в 21.30», — сообщили в пресс-службе телеканала. Четырехчасовая документальная картина будет называться «Путин» (в оригинале — «Интервью с Путиным»).

Американские телезрители увидят фильм 12 июня.

Как сообщает Ura.ru, четырехчасовой документальный фильм основан на более чем 20 беседах с российским лидером.