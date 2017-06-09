Ученые обнаружили в системе TRAPPIST-1 шесть планет земного типа

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Москва, 9 июня. Американские ученые обнаружили, что почти все планеты в системе TRAPPIST-1 очень похожи на Землю по структуре недр и атмосферы.

Система TRAPPIST-1, в которой есть семь планет напоминающих Землю, находится на расстоянии 40 световых лет в сторону созвездия Водолея. По данным ученных, три планеты из семи находятся внутри так называемой «зоны жизни», где может существовать вода в жидком виде. Исследователи предполагают, что планеты обладают массой, которая сопоставима массой Земли.

Ученые также обнаружили, что планета TRAPPIST-1f, которая находится в центре «зоны жизни» является главным кандидатом на роль «двойника» Земли, так как на 25% состоит из воды.