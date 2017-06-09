Немецкий депутат просит проверить законность вступления Германии в ЕС

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Берлин, 9 июня. Депутат Европейского парламента от Германии Удо Фойгт просит Еврокомиссию проверить законность вступления его станы в Евросоюз.

По его мнению. ограниченный суверенитет не позволял Германии подписывать договоры о вступлении в ЕС. Депутат направил в Еврокомиссию запрос с просьбой выяснить, имела ли ФРГ право присоединяться к Римскому и Лиссабонскому договорам, ЕС и Еврозоне.

Ответ от Еврокомиссии должен быть предоставлен в течение шести недель, сообщает «Свободная пресса».