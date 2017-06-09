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Политика
Немецкий депутат просит проверить законность вступления Германии в ЕС

Немецкий депутат просит проверить законность вступления Германии в ЕС

19:53  9 Июня 2017
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Немецкий депутат просит проверить законность вступления Германии в ЕС

Берлин, 9 июня. Депутат Европейского парламента от Германии Удо Фойгт просит Еврокомиссию проверить законность вступления его станы в Евросоюз.

По его мнению. ограниченный суверенитет не позволял Германии подписывать договоры о вступлении в ЕС. Депутат направил в Еврокомиссию запрос с просьбой выяснить, имела ли ФРГ право присоединяться к Римскому и Лиссабонскому договорам, ЕС и Еврозоне.

Ответ от Еврокомиссии должен быть предоставлен в течение шести недель, сообщает «Свободная пресса».

#ес #фрг
Катерина Михайлиди
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