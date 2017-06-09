Новости ДНР и ЛНР: ОБСЕ поймала ВСУ за руку, нацбаты против дезертиров, польские снаряды над Донецком

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Новости ДНР и ЛНР, 9 июня. ОБСЕ уличила ВСУ в нарушении минских соглашений. Украинская артиллерия стреляет по Донецку польскими минами. Нацбаты и дезертиры сражаются между собой. Семь новых пленных в застенках СБУ. Последние новости из Донбасса — в материале Федерального агентства новостей.

ВСУ попались на горячем

СММ ОБСЕ формально подтвердила факт использования украинской стороной запрещенного минскими соглашениями вооружения у села Желобок Славяносербского района ЛНР. Речь идет о пуске ракет из района села Муратово в ходе позавчерашнего неудавшегося наступления украинских силовиков.

«Факты применения вооруженными силами Украины запрещенного минскими соглашениями вооружения фиксируют в своих отчетах наблюдатели миссии ОБСЕ», — сообщает Андрей Марочко.

Всего наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали пуск 30 ракет из РСЗО «Град».

«Это является прямым доказательством применения украинскими силовиками запрещенного минскими соглашениями вооружения при попытке захвата населенного пункта Желобок», — подчеркивает луганский офицер.

Напомним, что 7 июня ВСУ предприняли попытку прорвать оборону Народной милиции ЛНР в районе села Желобок. В результате боестолкновений ранения получили трое военнослужащих ЛНР, ВСУ потеряли 11 человек погибшими и 18 ранеными. В тот же день украинские войска неоднократно обстреливали, в том числе из крупнокалиберных артиллерийских орудий, села Кировск и Стаханов, а также поселки городского типа Донецкий и Фрунзе. В результате обстрелов были повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры.

Поскольку 7 июня значительная часть присутствующей на местности бронетехники ВСУ была сосредоточена в зоне несостоявшегося прорыва, закрыть глаза на ее отсутствие на складах не смогли даже наблюдатели ОБСЕ.

«В отчетах миссии ОБСЕ зафиксировано отсутствие в местах отвода техники вооруженных сил Украины следующего вооружения: РСЗО (реактивных систем залпового огня) БМ-21 «Град» — 11 единиц; 152-мм гаубиц «Гиацинт-Б» — восьми единиц; 152-мм САУ (самоходных артиллерийских установок) «Акация» – 20 единиц; 122-мм самоходных гаубиц «Гвоздика» — 15 единиц; 122-мм буксируемых гаубиц Д-30 — шести единиц; 120-мм минометов — 26 единиц; 100-мм противотанковых пушек МТ-12 «Рапира» — 12 единиц; танков Т-64 и Т-72 — 30 единиц», — отметил Марочко.

Таким образом, наблюдатели СММ ОБСЕ могли убедиться, что они украинские силовики не только цинично нарушают режим прекращения огня, но и вывозят военную технику со складов всякий раз, когда им вздумается.

Польские мины, донецкое небо

Военное командование ДНР сообщает, что в ходе обстрела окраин Донецка 4 июня 2017 года артиллерийские подразделения ВСУ применяли боеприпасы иностранного производства. По словам заместителя командующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, это были польские термобарические выстрелы и дистанционные мины. На сегодняшнем брифинге офицер продемонстрировал их фрагменты журналистам.

«Отмечается применение террористами ВСУ по Старомихайловке на Святую Троицу, 4 июня, термобарических выстрелов GTB-7S (граната выпускается на заводе в городе Сопоте, Польша) из РПГ-7 и применение 60-мм мин М73 стандарта НАТО», — пояснил он.

Дружественный огонь

В любом случае, продолжает Басурин, дела в рядах украинских силовиков обстоят сейчас не лучшим образом. За минувшую неделю киевские войска потеряли шесть человек убитыми и двоих ранеными под «дружественным огнем».

«Отмечаются случаи боестолкновений между «добробатами» и отрядами дезертиров в районах Песок, Мариуполя и Авдеевки. По имеющимся данным, в результате взаимных «дружественных» обстрелов за эту неделю шесть военнослужащих ВСУ погибли, а двое бойцов Нацгвардии Украины получили ранения», — сообщает Басурин.

Также Басурин добавил, что за неделю количество дезертиров в подразделениях ВСУ достигло критической отметки. К примеру, на южном участке фронта и в районе Докучаевске позиции оставляют целые подразделения.

Семь новых пленных

За минувшую неделю в аппарат уполномоченного по правам человека ДНР поступило семь новых заявлений о задержании сторонников независимости Донбасса украинскими властями. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе аппарата омбудсмена. При этом некоторые из арестованных были задержаны украинскими структурами госбезопасности и военными еще в 2015 году.

Так, летом 2015 года в украинском городе Сумы арестован мужчина 1966 года рождения, в Мариуполе — мужчина 1971 года рождения, в Славянске — мужчина 1990 года рождения.

В июле 2016 года на линии разграничения сотрудниками СБУ был арестован мужчина 1985 года рождения.

На КПП «Майорское» 6 июня 2017 года СБУ была задержана женщина 1956 года рождения. В мае 2017 года в Мариуполе была задержана женщина 1994 года рождения. В городе Краматорске 1 июня 2017 года был арестован сотрудниками СБУ мужчина 1951 года рождения.

Согласно оперативным данным, на 9 июня 2017 года украинской стороной в общей сложности удерживается 736 человек, в том числе: 426 человек, нахождение которых на украинской территории подтверждено; 303 человек, информация по которым отсутствует или уточняется украинской стороной. Кроме того, в списке лиц, пропавших без вести, числится 450 человек.