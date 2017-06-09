Распознающие лица камеры установят в Москве к митингу 12 июня

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Москва, 9 июня. Власти Москвы усилят меры безопасности в районе проведения митинга 12 июня на проспекте Академика Сахарова, для этого будут установлены 35 арочных металлодетекторов и камеры видеонаблюдения с возможностью распознавания лиц. Об этом заявил руководитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

«Будут приняты усиленные меры безопасности. В целях безопасности будут установлены камеры видеонаблюдения с возможностью распознавания портретов», — сказал Черников.

Он подчеркнул, что власти Москвы преследуют только одну цель - обеспечить безопасность граждан, чтобы люди чувствовали себя спокойно.