Общественная палата назвала десять самых добрых городов России

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Москва, 9 июня. Санкт-Петербург, Кронштадт и Химки лидируют в рейтинге самых добрых городов нашей страны. Об этом свидетельствуют промежуточные результаты акции Общественной палаты «Марафон добрых дел».

Далее по списку расположились Казань, Ульяновск, Чебоксары, Уссурийск, Москва, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, сообщила инициатор акции, член ОП Елена Сутормина.

Всероссийская экологическая акция «Марафон добрых дел» стартовала 1 марта. Главная цель акции — создание в обществе ответственного отношения к природе, а также вовлечение жителей страны в волонтерскую и благотворительную деятельность. Акция продлится до 4 ноября.