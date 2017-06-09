Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
Общественная палата назвала десять самых добрых городов России

Общественная палата назвала десять самых добрых городов России

20:43  9 Июня 2017
401

Общественная палата назвала десять самых добрых городов России

Москва, 9 июня. Санкт-Петербург, Кронштадт и Химки лидируют в рейтинге самых добрых городов нашей страны. Об этом свидетельствуют промежуточные результаты акции Общественной палаты «Марафон добрых дел».

Далее по списку расположились Казань, Ульяновск, Чебоксары, Уссурийск, Москва, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, сообщила инициатор акции, член ОП Елена Сутормина.

Всероссийская экологическая акция «Марафон добрых дел» стартовала 1 марта. Главная цель акции — создание в обществе ответственного отношения к природе, а также вовлечение жителей страны в волонтерскую и благотворительную деятельность. Акция продлится до 4 ноября.

#петербург #кронштадт
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть