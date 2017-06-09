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Политика
Пентагон поблагодарил Россию за урегулирование ситуации возле Ат-Танфа на юге Сирии

Пентагон поблагодарил Россию за урегулирование ситуации возле Ат-Танфа на юге Сирии

19:28  9 Июня 2017  /обновлено: 19:40  09 Июня 2017
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Пентагон поблагодарил Россию за урегулирование ситуации возле Ат-Танфа на юге Сирии

Вашингтон, 9 июня. Россия сыграла большую роль в деэскалации напряженности возле Ат-Танфа на юге Сирии. Об этом в пятницу заявил официальный представитель Пентагона капитан Джефф Дэвис.

По его словам, в последние несколько дней уровень напряженности в данном регионе был заметно снижен во многом благодаря России и просирийским силам. Дэвис подчеркнул, что между военными США и России состоялось несколько переговоров, в том числе и на высоком уровне, передает Reuters. Напомним, что накануне США сбили беспилотник просирийских сил в этой области.

Геннадий Плющев
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