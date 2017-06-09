ЕС требует от Киева выдать биометрические паспорта жителям Крыма и Донбасса

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Киев, 9 июня. Глава представительства Евросоюза на Украине Хуг Мингарелли заявил, что Киев должен выдавать биометрические паспорта жителям Донецкой и Луганской народных республик, а также Крыма.

Мингарелли пояснил, что Евросоюз не поддерживает идею президента Украины Петра Порошенко выдать жителям Донбасса и Крыма паспорта старого образца, отметив, что Киев лишает их возможности ездить без виз в страны Евросоюза.

«Это совершенно не соответствует нашему пониманию», — сказал Мингарелли.

Он также добавил, что позиция руководства Евросоюза по данному вопросу уже доведена до сведения украинских властей.

В конце мая Порошенко заявил, что жителей Крыма, ДНР и ЛНР нельзя оставлять без заграничных паспортов, добавив, что этим гражданам можно выдать документы старого образца.