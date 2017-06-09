Режиссер фестиваля «Служу России!»: Наш праздник не для любителей диванных войск

В Избранное

Скопировать

В честь празднования Дня России патриотические организации Санкт-Петербурга проведут трехдневный семейный военно-патриотический фестиваль «Служу России!». В парке 300-летия на фоне строящейся башни «Газпрома» и стадиона «Санкт-Петербург Арена» развернутся реконструкции высадки морской пехоты, сражения Афганской войны, танкового боя Великой Отечественной войны и операции спецназа России. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

На пляж Парка 300-летия Санкт-Петербурга постепенно стягивается военная техника. Проверенные временем военные ЗИЛы, тяжелый плавающий гусеничный транспортер, легкая плавающая машина разведки и спецназа СССР — в субботу, 10 июня, они станут объектами фотографий, а уже сейчас организаторы фестиваля «Служу России!» приглашают на «милитари-фотосессию» патриотично настроенных молодоженов. На праздничной площадке можно будет увидеть оружие армии России за 100 лет и трофейное оружие четырех исторических эпох.

Одной из самых зрелищных реконструкций должна стать высадка американской морской пехоты «Морских котиков» в сравнении с русскими «Морскими дьяволами».

«Подобного шоу мы никогда не проводили, — рассказывает ФАН режиссер мероприятия Павел Бараненков. — Такого вообще никто не проводил, кроме самих американцев. «Врага» надо еще сыграть так, чтобы было убедительно, а это всегда сложно делать. Но будем надеяться, что у них все получится».

Еще один показательный бой устроит на петербургском пляже клуб «Кандагар» — это будет реконструированный эпизод одной из самых масштабных операций Афганской войны «Магистраль». Военные расскажут о событиях Афгана, дадут гостям выстрелить из пулемета «Утес» и прокатят на боевой разведывательной машине БРДМ-2. Еще несколько военных шоу будут посвящены танковому сражению времен Великой Отечественной войны и контртеррористической операции современного спецназа России.

«Реконструкция — это, как правило, одно событие: вы собрались к 12.00 часам, посмотрели и разошлись, — рассказывает режиссер. — Здесь мы даже не обозначаем точного времени начала, разбиваем все события по дням фестиваля, потому что если сказать точное время, у нас здесь начнется давка: мы обычно собираем от 50 до 100 тысяч зрителей. «Служу России!» — праздник семейный: мы хотели сделать так, чтобы было интересно и папам с сыновьями, и мамам. Дети у нас традиционно лазают по технике, их катают, дают собрать и разобрать автомат Калашникова. В этот раз будут катать по заливу на военных машинах амфибиях».

По словам собеседника, фестивалем интересуются все – «от малышей, до тех, кто уже вернулся из армии и пришел уже со своими детьми».

«Не может мальчик не интересоваться оружием, техникой. К нам подходят иногда, спрашивают: «Чему вы детей учите?». Мы их не учим, мы их воспитываем. Мы против насилия, мы против войны в любой форме, — подчеркивает Бараненков. — Любой человек в погонах вам скажет, что не хочет войны, потому что знает, чем она закончится. У тебя есть история семьи, города, страны, народа, как не интересоваться ею, как не знать ее? В ней есть и военные страницы: твои предки умирали и сражались, почему бы не узнать об этом в нескучной форме? Мы уже пережили самые страшные 2000-е годы, когда все рушилось и валилось на глазах, но сейчас патриотизм растет, молодежь рвется в армию. Если раньше от нее надо было отмазываться, то сейчас еще попробуй туда попасть: военкоматы всех отметают по здоровью. Споры о «милитаризации страны» нам неинтересны, это для диванных вояк, а у нас тут таких нет. Здесь собираются офицеры, участники боевых действий. У нас позиция такая: хочешь делать что-то для страны — бери и делай, а тактику диванных войск сидеть и кнопками тыкать мы не поддерживаем».

Праздник «Служу России», организованный Межрегиональной молодежной общественной военно-патриотической организацией «Красная Звезда», начнется 10 июня и завершится в День России, 12 июня. Вход на фестиваль в Парк 300-летия Санкт-Петербурга с 11 до 20 часов каждый день бесплатный.