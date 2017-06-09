Симоньян пригрозила американским сенаторам захватом Лимпопо и Лукоморья

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Москва, 9 июня. Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян с иронией отнеслась к инициативе американских законодателей ужесточить правила регистрации иностранных агентов.

Документ, представленный конгрессменами Дэвидом Чичиллине и Мэттом Гаецем, направлен на то, чтобы закрыть «прореху» в законодательстве о требованиях к регистрации иностранных агентов. Авторы законопроекта полагают, что этой самой лазейкой воспользовался во время американской избирательной кампании телеканал Russia Today.

«Мой совет уважаемым сенаторам — принимайте свой закон скорее, а то пока вы тянете, мы успеем завоевать не только Лимпопо, но еще и Лукоморье!» — отметила Симоньян.

Как сообщает RT на русском, американская разведка опубликовала доклад, в котором утверждалось, что российские власти воспользовались услугами хакеров и СМИ, чтобы повлиять на выборы в США.