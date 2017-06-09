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Общество
Патриарх Кирилл благословил Россию и освятил исток Волги

Патриарх Кирилл благословил Россию и освятил исток Волги

19:08  9 Июня 2017  /обновлено: 19:37  09 Июня 2017
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Патриарх Кирилл благословил Россию и освятил исток Волги

Тверская область, 9 июня. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил исток Волги и совершил праздничное богослужение в Нило-Столобенской пустыни по случаю 350-летия обретения мощей преподобного Нила Столобенского.

«Мы стоим у истока великой русской реки Волги. Благодать Божия присоединилась к этому естеству водному, и это освященное Богом естество пройдет через всю Россию. Господь благословит Россию!», — сказал патриарх во время торжественного обряда.

Перед этим патриарх Кирилл совершил Божественную литургию и праздничный молебен в Богоявленском соборе Нило-Столобенской пустыни. 

Преподобный Нил Столобенский один из самых почитаемых святых в России. В начале XVI века он дал обет и стал отшельником, вел уединенную жизнь в молитве. После его смерти был основан монастырь, где теперь хранится ковчег с мощами.

#патриарх кирилл
Алексей Громов
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