Мединский: Доля российских фильмов в прокате достигнет 30%

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Москва, 9 июня. Министр культуры России Владимир Мединский выразил надежду на то, что доля российских фильмов в отечественном кинопрокате составит 30%.

«Конечная цель, которую я вижу, и которая, на мой взгляд, реалистична — это 30% доли российского кино. Как минимум в киносеансах. В идеале и в сборах. Но для этого необходимо принимать большой комплексный пакет мер и наступать на частнокапиталистические интересы», — заявил он, выступая в эфире телеканала «Россия 24».

Это уже не первое предложение Минкультуры по поддержке отечественного кино. Ранее ведомство выдвигало инициативу ввести обязательные отчисления в размере 5 млн рублей с каждого иностранного фильма помимо обычной государственной пошлины.