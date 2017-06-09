В Сочи на «Кинотавре» режиссер Волобуев отказался ставить свое имя в титрах‍

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Сочи, 9 июня. Кинокритик и режиссер Роман Волобуев попросил убрать свое имя в титрах фильма «Блокбастер». Об этом Волобуев заявил перед торжественной премьерой картины на фестивале «Кинотавр».

По словам режиссера, такое решение связано с тем, что ему не позволили провести финальный монтаж нового фильма. Продюсер фильма Илья Стюарт, в свою очередь, заявил, что благодарит съемочную группу от лица тех, кто оставляет свои имена в картине.

Отметим, что «Блокбастер» — это не первый фильм «вчерашнего» кинокритика Волобуева. Его дебютом стала драма «Холодный фронт», которая вышла в прокат в прошлом году.

Главные роли в «Блокбастере» исполнили Светлана Устинова, Евгений Цыганов, Михаил Ефремов, Юлия Снигирь, Анна Чиповская.

В центре сюжета девушка, которая хочет уехать из надоевшей Москвы, но по дороге оказывается свидетелем ограбления, после чего ее берут в заложники.

Премьера «Блокбастера» запланирована на 13 июля.