Норвежский террорист Андерс Брейвик сменил имя и фамилию

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Осло, 9 июня. Норвежский террорист Андерс Беринг Брейвик официально сменил имя и фамилию. Об этом сообщает издание Verdens Gang.

Теперь в государственном регистре населения Норвегии Брейвик значится под именем Фьотольф Хансен. Адвокат террориста Эйстейн Стуррвик, подтвердил данную информацию, однако не смог назвать причину, из-за которой Брейвик сменил имя и фамилию.

Напомним, в июле 2011 года Андерс Брейвик привел в действие мощное взрывное устройство в правительственном квартале Осло, после чего расстрелял сотрудников и гостей молодежного лагеря Норвежской рабочей партии на острове Утойя. В результате действий Брейвика погибли 77 человек.