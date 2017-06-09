СМИ сообщили о крупном сбое в работе терминалов крупнейших банков РФ

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Москва, 9 июня. Крупный сбой произошел в пятницу в работе терминалов крупнейших банков России.

В частности, речь идет о Сбербанке, Райффайзенбанке, Юникредитбанке, банке «Открытие», ВТБ-24 и Промсвязьбанке. Также проблемы испытывают Газпромбанк и Альфа-банк, однако эти организации связывают неполадки с нарушением работы терминалов Сбербанка. При этом из-за большого числа звонков время ожидания оператора в колл-центрах составляет более 10 минут.

«Сейчас очень много обращаются к нам клиентов с жалобами на проблемы с платежами, это массовой технический сбой. Мы пока что не видим причины произошедшего», — пояснили газете «Ведомости» в банке «Открытие».