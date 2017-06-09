В Госдуме предложили кастрировать всех бродячих собак в России

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Москва, 9 июня. Госдума в ближайшее время рассмотрит во втором чтении ФЗ «Об ответственном обращении с животными», подготовка которого почти завершена. Авторы законопроекта рассчитывают что принятие документа положит конец многочисленным случаям живодерства в России.

«Будет введен запрет на пропаганду жестокого обращения с животными, запрет на размещение в открытом доступе соответствующего контента. Предложен гуманный способ регулирования численности безнадзорных животных. С другой стороны, закон защитит людей от потенциально опасных животных», — пояснила председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева.

По ее словам, депутаты предыдущих созывов не смогли принять закон, поскольку им не удалось определить все виды животных — домашних, бездомных, диких, лабораторных, служебных, культурно-зрелищных и сельскохозяйственных.

Текущая редакция документа, подготовленная ко второму чтению, предусматривает, что на смену умерщвлению безнадзорных животных придет схема «отлов — стерилизация — вакцинация — возврат в среду обитания с меткой», которая уже подтвердила свою эффективность. С ее помощью удается снизить численность бродячих животных в 1,5 — 2 раза.