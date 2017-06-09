ЛНР: ОБСЕ зафиксировала применение «Градов» украинскими силовиками под Луганском

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Луганск, 9 июня. Наблюдатели миссии ОБСЕ зафиксировали использование украинскими силовиками реактивной системы залпового огня «Град» в ходе наступления ВСУ на село Желобок. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

«Во второй половине дня 7 июня, осуществляя мониторинг ситуации в районе подконтрольного киевским силовикам населенного пункта Муратово, наблюдатели миссии ОБСЕ зафиксировали залп 30 ракет из РСЗО «Град», – сообщил Марочко.

Он также добавил, что данный факт является прямым нарушением минских соглашений со стороны украинских силовиков.