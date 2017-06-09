Google продала производителя роботов Boston Dynamics компании SoftBank

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Бостон, 9 июня. Японская телекоммуникационная медиакорпорация SoftBank Group Corp купила у американской Google компанию Boston Dynamics, которая специализируется на робототехнике.

Согласно предварительным данным, помимо Boston Dynamics японцам также отойдет компания Schaft, также занимающаяся производством роботов. Суммарная стоимость сделки составила 100 млн долларов, сообщает Financial Times.

Отметим, что Boston Dynamics является одним из мировых лидеров в области разработки роботов. В частности, компания получила контракт Пентагона на создание военного робота-пса Big-Dog.