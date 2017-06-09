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Новости Сирии
Сирийская армия и союзники дошли до границы с Ираком

Сирийская армия и союзники дошли до границы с Ираком

18:44  9 Июня 2017
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Сирийская армия и союзники дошли до границы с Ираком

Дамаск, 9 июня. Сирийская арабская армия вместе с проправительственными шиитскими формированиями вышла к границе Сирии и Ирака.

Как сообщает телеканал Al Mayadeen, прорыв был совершен в районе к северо-востоку от города Ат-Танф, в обход мест, контролируемых вооруженной оппозиции, поддерживаемой США. Информация пока не получила подтверждения в официальных источниках. Напомним, в этом районе сирийские проправительственные силы неоднократно подвергались ударам ВВС международной коалиции во главе с США.

#сирия
Алексей Громов
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