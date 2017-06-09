Сирийская армия и союзники дошли до границы с Ираком

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Дамаск, 9 июня. Сирийская арабская армия вместе с проправительственными шиитскими формированиями вышла к границе Сирии и Ирака.

#سوريا: وصول وحدات من قوات الجيش السوري بالتعاون مع الحلفاء إلى الحدود السورية العراقية شمال شرق التنف — الميادين عاجل (@AlMayadeenLive) June 9, 2017

Как сообщает телеканал Al Mayadeen, прорыв был совершен в районе к северо-востоку от города Ат-Танф, в обход мест, контролируемых вооруженной оппозиции, поддерживаемой США. Информация пока не получила подтверждения в официальных источниках. Напомним, в этом районе сирийские проправительственные силы неоднократно подвергались ударам ВВС международной коалиции во главе с США.