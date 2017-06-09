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Россия
ВКС РФ получили новую партию «Терминаторов»

ВКС РФ получили новую партию «Терминаторов»

18:25  9 Июня 2017
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ВКС РФ получили новую партию «Терминаторов»

Москва, 9 июня. Холдинг «Вертолеты России» передал министерству обороны РФ новую партию вертолетов Ми-8АМТШ.

В пресс-службе холдинга заявили, что транспортно-боевые вертолеты Ми-8АМТШ «Терминатор» уже прошли все необходимые испытания и переведены на места постоянного базирования.

ВКС РФ получили новую партию «Терминаторов»

Отмечается, что глубоко модернизированные вертолеты способны транспортировать до 36 десантников и до 4 тысяч килограммов груза. На борту «Терминатор» несет управляемые и неуправляемые ракеты, авиационные пушки и пулеметы. Ми-8АМТШ способен доставить груз или военнослужащих до места назначения и обеспечить огневое прикрытие десанту.

#вкс рф #минобороны рф #терминатор #ми-8амтш
Алексей Громов
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