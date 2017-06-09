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Новости Сирии
Рогозин отметил высокий класс используемого в Сирии ракетного вооружения

Рогозин отметил высокий класс используемого в Сирии ракетного вооружения

18:30  9 Июня 2017  /обновлено: 18:30  09 Июня 2017
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Рогозин отметил высокий класс используемого в Сирии ракетного вооружения

Королев, 9 июня. Вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что продукция корпорации  «Тактическое ракетное вооружение» в ходе операции в Сирии продемонстрировала высокое качество.

Оружие корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) проходит испытания в Сирии и демонстрирует высокий уровень, что «фактически переводит нашу армию в другую лигу». Такое мнение высказал представитель российского правительства Дмитрий Рогозин.

 «Предприятия, входящие в круг КТРВ, показывает, что это только у супостатов все ржавое, а у нас — современное и способное к боевому применению», — сказал Рогозин, напомнив, что несколько лет назад ряд лиц называли российское оружие ржавым. Вице-премьер подчеркнул, что представители НАТО уважают только язык силы, а КТРВ благодаря качественному оружию создает ощущение силы, которое позволяет России отстаивать свои позиции. ​ 

Ирина Селезнева
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