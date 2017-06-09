Даръа: армия Сирии начала масштабную антитеррористическую операцию на юге провинции

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Даръа, 9 июня. Правительственные войска развернули крупные силы для наступления на позиции боевиков.

Командование Сирийской арабской армии сообщило о начале крупномасштабной операции против боевиков в южной провинции Даръа. Атаку возглавит 42-я бригада 4-й механизированной дивизии САА, которая недавно прибыла в Даръа из Дамаска. Подразделение хорошо зарекомендовало себя во время зачистки от террористов пригорода столицы Сирии Аль-Кабун.

Ожидается, что основными направлениями для наступления будут выбраны районы Аль-Манишия и Даръа аль-Балад.

Ранее сообщалось, что боевики различных исламистских группировок продолжают междоусобную войну в южной провинции.