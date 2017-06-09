Судившийся с IKEA бизнесмен Пономарев арестован по обвинению в мошенничестве

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Москва, 9 июня. Бизнесмен Константин Пономарев арестован решением Пресненского районного суда Москвы. Он обвиняется по шести статьям уголовного кодекса.

В числе прочего ему вменяется попытка мошенничества в особо крупном размере, уклонение от уплаты налогов, подкуп свидетеля и ложный донос.

Сам предприниматель категорически отказывается признавать свою вину, сообщает ТАСС.

Пономарев стал известен после скандальной судебной тяжбы с IKEA. Он пытался отсудить почти 10 млрд рублей за то, что, по его словам, компания не платила ему деньги за аренду генераторов, которые бизнесмен предоставлял для гипермаркетов в Санкт-Петербурге.