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Судившийся с IKEA бизнесмен Пономарев арестован по обвинению в мошенничестве

Судившийся с IKEA бизнесмен Пономарев арестован по обвинению в мошенничестве

18:10  9 Июня 2017
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Судившийся с IKEA бизнесмен Пономарев арестован по обвинению в мошенничестве

Москва, 9 июня. Бизнесмен Константин Пономарев арестован решением Пресненского районного суда Москвы. Он обвиняется по шести статьям уголовного кодекса.

В числе прочего ему вменяется попытка мошенничества в особо крупном размере, уклонение от уплаты налогов, подкуп свидетеля и ложный донос.

Сам предприниматель категорически отказывается признавать свою вину, сообщает ТАСС

Судившийся с IKEA бизнесмен Пономарев арестован по обвинению в мошенничестве

Пономарев стал известен после скандальной судебной тяжбы с IKEA. Он пытался отсудить почти 10 млрд рублей за то, что, по его словам, компания не платила ему деньги за аренду генераторов, которые бизнесмен предоставлял для гипермаркетов в Санкт-Петербурге. 

#пономарев
Кира Мирова
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