Поражение как часть победы, или Безвизовый режим для Донбасса. Колонка Олега Денежки

В Избранное

Скопировать

Президент Украины, мудрейший политик и, как оказалось, искусный в плетении изощренных интриг лидер самой умной в мире нации Петр Алексеевич Порошенко придумал хитрый план. Он решил лишить жителей Донбасса райского наслаждения безвизового режима. Ну, того самого безвизового режима, который, пусть и в весьма усеченном виде, Украина от ЕС таки выклянчила. Для этого он принял решение новые биометрические паспорта в Донбассе не выдавать. Хитро, правда?

Идея проста: биометрический паспорт входит в перечень документов, обязательных для граждан Украины при пересечении границы с ЕС. Нет ручек, нет варенья, нет паспорта, нет безвиза. Горе обреченным на вечное заключение внутри украинских границ.

Вообще-то, этой явно дискриминационной идеей Петя признал две вещи. Первая: Донбасс — это не Украина. Не может быть нормальным положение, когда у граждан два вида паспортов и разные гражданские права. Это оголтелая дискриминация. Такая же, как в нынешней Прибалтике, где существует категория «неграждан». Такая же, как в нацистской Германии, где евреев метили белой звездой на спине, или в Америке с ее «неграм вход воспрещен».

Вторая вещь — это то, что президент и его, не побоюсь этого слова, клика не способны объединить Украину, а способны лишь еще глубже ее разделить. В бессильной злобе они могут только делать гадости своим оппонентам. Ну, в принципе, это было ясно уже в 2014 году, когда вместо переговоров с Донбассом Турчинов послал туда танки. По сути, Турчинова и Порошенко вполне можно считать отцами основателями ЛНР И ДНР. Хотя мотивы их были прямо противоположные.

Но мы сейчас не об этом. Мы о зраде, то есть о поражении и предательстве интересов чудесной страны победившей демократии.

Дело в том, что Баба Яга оказалась против. То есть ЕС против. Европа, которая все чаще ведет себя по отношению к Украине как злобная старуха-колдунья (с точки зрения Порошенко и его приспешников-патриотов), выступила против идеи президента выдавать жителям оккупированных территорий только паспорта старого образца. Против и точка.

В Евросоюзе коварно решили разрушить коварные же планы Петра Алексеевича. Они хотят, чтобы чудесными преимуществами и безусловными благами безвизового режима могли пользоваться все граждане Украины. Все до одного. Без расовых, религиозных и идейных различий. Главное, без различий по месту жительства. Ну не подлецы ли?

Более того, они еще имеют наглость профессионального Попрошенко обвинять. Ну да, он попрошайничает! Но не для себя же — для людей! А они обвиняют целого президента Украины «в паспортной дискриминации жителей отдельных территорий».

Что за редкое непонимание политического момента! Что за близорукость! Это же не просто территории, это «оккупированные Путиным территории». Это знают даже дети в Киеве. Европейский Союз не поддержал прекрасную инициативу президента Петра Порошенко о выдаче жителям оккупированных Крыма и Донбасса паспортов старого образца. А какой был безупречный план! В лучших традициях старухи Шапокляк.

Эти ретрогады, эти политически неподкованные люди, например глава представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли, настаивают на том, чтобы все украинцы могли путешествовать в страны-члены ЕС, используя украинский биометрический паспорт. Так и говорят.

«Некоторые представители вашей власти заявляли, что люди из Крыма и временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей не смогут сразу же путешествовать. Это совершенно не соответствует нашему пониманию. Все украинские граждане, где бы они ни жили, если они имеют биометрический паспорт, могут путешествовать без визы. Я не знаю, согласятся ли они, но это реальность», — объяснил Мингарелли Петру Алексеевичу.

Спасибо, конечно, товарищу Мингарелли за заступничество, но представляется, что счастье безвизового режима с ЕС весьма сомнительное. Совсем недавно Украине объяснили, что требуется от украинских граждан с документальной точки зрения для благополучного пересечения границы с ЕС. А требуется всего ничего, самая малость по самое «не хочу».

Разъяснение от чиновников Евросоюза получил департамент консульской службы министерства иностранных дел Украины и огласил услышанное на своей странице в Facebook.

«Необходимыми условиями среди документов для пересечения границы после вступление в действие безвизового режима являются наличие биометрического паспорта, достаточных финансовых средств, а также подтверждения цели поездки», — радуют своих сограждан украинские чиновники.

Но главный сюрприз даже не в этом. Вот еще один сюрпризик: Евросоюз оставляет за собой право свободно трактовать набор предъявленных документов.

«Евросоюз не имеет исчерпывающего перечня документов для пересечения границ, однако мы может порекомендовать разные варианты в зависимости от цели поездки», — гласит сообщение МИД Украины.

Например, в случае деловой поездки необходимы: «Приглашение от фирмы или органа власти для посещения встречи, конференции или события, которое связано с торговлей, промышленностью или работой. Также это могут быть другие документы, которые демонстрируют наличие торговых или рабочих отношений. Подтверждением цели также являются входные билеты на ярмарки и конгрессы».

То есть работник паспортного контроля на границе вправе сам решать являются ли предъявленные бумажки убедительными или это филькина грамота.

В случае поездок с целью обучения или поднятия квалификации: «Сертификат о зачислении или регистрацию на курсы или школу с целью повышения базовых или профессиональных навыков. Студенческие карты или сертификаты посещаемых курсов».

И опять: таможенник вправе не поверить сертификату или регистрации. Ведь проверить на месте, а существуют ли эти курсы, он не имеет возможности физически.

Далее, для путешествий с целью туризма или по личным причинам: «Приглашение от принимающей стороны, если вы остановитесь у него, сопроводительный документ от учреждения, предоставляющего помещение, или любой другой приемлемый документ, свидетельствующий о наличии помещения для проживания. Также помогут сопроводительные документы по маршруту, подтверждение заказа организованного путешествия или любого другого приемлемого документа, свидетельствующего о наличии плана путешествия. Важным документом может также оказаться обратный билет или билет туда-обратно».

То есть о свободном самостоятельном путешествии на личном автомобиле по произвольно выбранному, тем более меняющемуся по ходу дела маршруту — об этом вы можете забыть.

Главное, нужно предъявить сумму «денюх», которую чиновник на границе самостоятельно и на глазок определит как достаточную для вашей поездки. Да и вообще, может, вы смотрите подозрительно. Или штаны ваши таможеннику не нравятся. Он не обязан вам объяснять причину отказа. Что? Вы приехали на автобусе из Донецка и у вас билет на самолет в Праге? Езжайте обратно в Донецк, автобусная остановка вот там, сдавайте билеты.

А теперь сравним с «шенгеном». Предъявил документы, что ты — это ты, что не преступник, не являешься террористом в местном или международном розыске. В случае молодой девушки — оделся поскромнее, что бы не подумали, что ты замуж едешь. Заплатил денег.

И все! Делай что хочешь.

Так чего же намеревался лишить жителей Донбасса Порошенко? Вот этого сомнительного счастья? А вот жителей Украины он от России визами таки отрежет. И это будет прекрасный сюрприз для верноподданных Порошенко.

Замечательный все же был Майдан. Разрушили экономику соглашением с ЕС, законопатили себя внутри страны, что следующее?

Массовая эвтаназия?