Американские авианосцы оснастят суперрадарами, «заточенными» против ПВО РФ и Китая

В Избранное

Скопировать

Следующие разработки для «глушителя нового поколения» (NGJ) ВМС США будут иметь мало общего с транспортно-пусковым модулем Increment 1 AN/ALQ-249, который в настоящее время находится в стадии разработки для Boeing EA-18 Growler — палубного самолета радиоэлектронной борьбы ВМС США.

Федеральное агентство новостей предлагает перевод статьи Дэйва Маджумдара (Dave Majumdar) «У ВМС США появился план сделать свои авианосцы способными сокрушить ПВО России и Китая» (The Navy Has a Plan to Make Sure Its Carriers Can Crush Russia and China's Air Defenses), опубликованной 8 июня в издании The National Interest.

Частотный диапазон, в котором придется работать последующим пусковым модулям, требует совершенно иной модели глушителей, пишет автор.

«Мы не ожидаем появления большого количества оборудования общего применения из-за разных частот, с которыми мы имеем дело, расположения пусковых модулей на самолетах и эффектов интерференционного взаимодействия», — заявил 7 июня вице-адмирал, командующий авиационных систем ВМС (NAVAIR) Пол Гросклагс в интервью комиссии палаты представителей США по делам вооруженных сил.

ВМС США запросили примерно два миллиарда долларов на разработку следующего транспортно-пускового модуля для NGJ в 2018 финансовом году. Increment 2 — который, скорее всего, выйдет в конце 2020 года — будет предназначен для подавления низкочастотных радаров раннего предупреждения, работающих в диапазоне дециметровых и метровых волн. Эти низкочастотные радары раннего предупреждения могут обнаруживать и отслеживать самолеты-невидимки размером с истребитель, но не обеспечивают необходимой четкости изображения, чтобы направлять ракету на цель.

Разработка Increment 3 для NGJ будет работать на верхних диапазонах, используемых для системы управления огнем. Системы управления огнем, такие как AN/APG-77(v)1 на Boeing F-22 Raptor американского ВВС и AN/SPQ-9B ракетных крейсеров класса Ticonderoga ВМС США, работают в частотном диапазоне Х (5200-11000 Мгц). Другие подобные системы могут работать на частотных диапазонах, начиная от верхней границы диапазона S (1550-5200 Мгц) заканчивая диапазоном С, Х и Ku. Тем не менее разработчики, как правило, отдают предпочтение диапазону Х.

Между тем разработка нынешнего глушителя Increment 1 — AN/ALQ-249 — идет полным ходом, и уже были достигнуты определенные успехи. По словам Гросклагса, новый модуль, который недавно перешел на этап B — инженерной и технологической разработки — и должен выйти на минимальное первоначальное производство (или этап С) — в 2019 году. Модуль должен быть готов к эксплуатации в эскадрилье EA-18G ВВС в 2021 году.

Одна из причин, по которым ВМС США смогли сравнительно быстро работать над программой глушителя, это то, что бывший секретарь Пентагона по материально-техническому обеспечению Фрэнк Кендалл подгонял программу. Например, в отношении NGJ у ВМС нет обычного утомительного бремени надзора, как это было бы с другими крупными программами.

На самом деле американский военно-морской флот хотел бы еще сильнее ускорить программу NGJ — новые электронные модули атаки являются жизненно важными для поддержания эффективности палубной авиации при возможном противостоянии новым российским и китайским ПВО — но есть технические разработки, над которыми еще нужно поработать, прежде чем это может произойти. Одна из проблем, как отмечает Гросклагс, это чистая излучаемая мощность новой активной фазированной антенной решетки на нитриде галлия в ALQ-249.

«Есть некоторые вещи, которые нужно проработать, — говорит Гросклагс. — В частности, количество излучаемой мощности, которое мы пытаемся извлечь из модуля, и воздействие, которое оно имеет на остальные системы самолета. Мы планируем начать летные испытания в конце 2018 — начале 2019 года, и тогда мы получим полную оценку последствий интерференции».

Гросклагс отметил, что проблема не является непреодолимой. Электромагнитные помехи являются частой проблемой для всех видов радиоэлектронного оборудования.