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Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий пятницы, 9 июня.

Результаты медэкспертизы по смерти постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина переданы американской стороной его семье. Об этом журналистам сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Захарова рассказала, кому США передали данные экспертизы по смерти Чуркина.

Генштаб ВС РФ заявил о фактическом завершении гражданской войны в Сирии. Генштаб ВС РФ: Гражданская война в Сирии фактически прекратилась.

Американский актер Леонардо Ди Каприо смог бы сыграть президента России Владимира Путина в художественном фильме, заявил американский режиссер Оливер Стоун после интервью с российским лидером. Стоун назвал актера, который сможет сыграть Путина в кино.

Шведские ученые рассказали о четырех факторах, которые влияют на продолжительность жизни человека. Ученые назвали четыре главных фактора высокой продолжительности жизни.

Ученые из Канады нашли способ легко победить бессонницу: для этого они предлагают обмануть собственный мозг зрительными образами. Ученые разработали революционный способ борьбы с бессонницей.

Резидент Comedy Club Александр «А» Ревва поразил гостей кинофестиваля «Кинотавр», появившись на публике в женском платье, парике и на каблуках. Ревва в платье и на каблуках шокировал публику на открытии «Кинотавра».

Боевики «Джейш аль-Ислам» уничтожили правительственные танк Т-72, БМП-1 и убили 16 солдат САА, САА освободила около 20 населенных пунктов в западной части провинции Ракка. Сирия новости 9 июня 07.00: «Джейш аль-Ислам» убили 16 солдат САА, САА освободила 20 населенных пунктов в провинции Ракка.

Министерство иностранных дел Украины готово выполнить все необходимые процедуры для введения визового режима с Россией, если такое решение будет принято. Популистские меры: политолог объяснил, зачем Украина пугает Россию введением виз.

САА заняла территории в районе нефтяного поля Арак на востоке провинции Хомс. ИГ* (организация запрещена в РФ) потеряло стратегический КПП «Тель Сафук» в Ираке. Коалиция нанесла новый удар по союзникам САА в Хомсе. Сирия итоги за сутки на 9 июня 6.00: новая атака коалиции на союзников САА, ИГ потеряло блокпост в Ираке.

Сегодня ночью появились тревожные сообщения о новом случае применения коалицией, возглавляемой США, боеприпасов с белым фосфором. Теперь уже в Сирии, в Ракке. Федеральное агентство новостей уже писало об этом оружии, которое до сих пор используют Соединенные Штаты. Апокалипсис сегодня ночью: США сжигают Ракку белым фосфором, обвиняя Асада в применении химоружия.

Киев готовит теракты в Донбассе, ВСУ отбирают школы для нужд АТО, украинский военный продал ЛНР списки контрактников. Новороссия сегодня: государственный терроризм на Украине, Киев признал расстрел городов Донбасса.

* Организация запрещена на территории РФ.