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Сирия, 9 июня. Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что гражданская войны в САР фактически остановлена, командующий российской группировкой в Сирии назвал работу антитеррористической коалиции США сговором с ИГИЛ*, САА провела ряд успешных атак по боевикам ИГ* в Дейр эз-Зоре. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Война фактически остановлена

Гражданская война в Сирийской Арабской Республике фактически остановлена, сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской. По его словам, добиться кардинальных перемен в регионе стало возможно после подписания меморандума о создании зон деэскалации. Рудской также отметил, что сирийские населенные пункты регулярно возвращаются к мирной жизни — местное население возвращается в освобожденные города и селения.

Коалиция США и ИГИЛ

Командующий российской группировкой войск на территории Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин заявил, что отряды Сирийских демократических сил (SDF) и коалиция США, которая их поддерживает, вступили в сговор с боевиками «Исламского государства»* (ИГ, ИГИЛ, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ), «которые без боя сдают занятые ими населенные пункты в САР».

По его словам, вместо того, чтобы уничтожать экстремистов, по чьей вине погибли тысячи мирных граждан Сирии, возглавляемая Соединенными Штатами антитеррористическая коалиция вместе с подконтрольными ей SDF вступает в сговор с ИГИЛ.

Командующий российским военным контингентом в Сирии также отметил, что создается впечатление, что под видом борьбы с террористами «американцы используют ИГ», создавая помехи продвижению сирийских военных в регионе.

Атаки по позициям САА в провинции Дамаск

Взвод правительственных войск попал в засаду вооруженных боевиков Сирийской свободной армии (ССА) в пустыне Риф Димаск после того, как экстремисты обстреляли позиции военных Сирийской арабской армии (САА), сообщает ливанское информагентство Al-Masdar. По имеющимся данным, авиабомбардировку по позициям военнослужащих армии Башара Асада начали самолеты возглавляемой США коалиции.

Если верить медиакрылу боевиков «Джейш Усуд аш-Шаркия», «десятки» солдат САА были убиты и захвачены в плен в пятницу близ села Бир Кассаб.

Повстанческие силы также сообщают о захвате холмов Бастема, района Тель-Даква. Также боевики сообщили о гибели сирийского генерала.

Отметим, что на данный момент официальный Дамаск не подтвердил данные сообщения.

Спецоперации войск Асада против ИГ в Дейр эз-Зоре

Сирийские военные при поддержке ВВС САР дали отпор вооруженным группам «Исламского государства», атаковавшим город Дейр эз-Зор с юга, сообщает сирийское информагентство SANA. Как сообщает корреспондент агентства, экстремисты понесли большой урон в живой силе и технике.

Попытки атак начались ночью и на рассвете — террористы попытались взять под контроль ряд высот в окрестностях «Панорамы» и базы 137-го полка. Однака военнослужащим САА удалось отбить атаку противника и нейтрализовать большое количество экстремистов.

Правительственная авиация оказывала мощную поддержку с воздуха. Боевые самолеты и вертолеты наносили авиаудары по колоннам ИГИЛ, двигавшимся из населенных пунктов Аль-Бгейлия и Вади Ас-Сарда, а также по укрытиям и скоплениям радикальных исламистов в районах Аль-Дженена, Аль-Макабер, в окрестностях «Панорамы» и Ждейдет Аль-Агейдат.

В результате слаженных действий сирийских наземных и воздушных войск был уничтожен штаб боевиков и три единицы техники.

Курды в Ракке

Курдские отряды Сирийских демократических сил (SDF) вошли в западную часть города Ракка, сообщает ливанское агентство Al-Masdar.

Корреспондент агентства со ссылкой на курдский источник сообщает, что на противоположной стороне Ракки идут ожесточенные боестолкновения. Также сообщается, что боевики ИГ берут пленных из гражданского населения, используя их как «живые щиты» против курдов. На данный момент под контролем ИГИЛ остается порядка 90% города, который считается самопровозглашенной столицей «халифата».

В районе города Ат-Табка боевикам ИГИЛ удалось вернуть под свой контроль селения Аль-Аджрауи и Дахр ар Руджум.

* Организация запрещена на территории РФ.