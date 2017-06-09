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Политика
Командующий группировкой ВС РФ в Сирии раскрыл сговор коалиции США и ИГИЛ

Командующий группировкой ВС РФ в Сирии раскрыл сговор коалиции США и ИГИЛ

17:56  9 Июня 2017  /обновлено: 18:06  09 Июня 2017
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Командующий группировкой ВС РФ в Сирии раскрыл сговор коалиции США и ИГИЛ

Москва, 9 июня. Возглавляемая США коалиция и «Союз демократических сил» вступают в сговор с главарями «Исламского государства». Об этом заявил в пятницу командующий российской группировкой войск в Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин.

Коалиция создавалась для борьбы с «Исламским государством»* и другими группировками в Сирии. На деле же организация договаривается с террористами, чтобы те без сбоя сдавали свои позиции и перебрасывали силы на провинции, где активно действуют правительственные силы.

«Создается впечатление, что под легендой борьбы с международным терроризмом на территории Сирии американцы используют ИГИЛ*, чтобы оказывать упорное сопротивление продвижению правительственных войск», — отметил Суровикин.

Напомним, что террористическая группировка «Исламское государство» (ДАИШ) запрещена в России.

* Организация запрещена на территории РФ.

Геннадий Плющев
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