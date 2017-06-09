Боевики ИГИЛ покинули нейтральную зону между САА и курдами в Ракке

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Ракка, 9 июня. Боевики «Исламского государства»* полностью покинули территорию на южном берегу Евфрата.

Подразделения правительственных войск приблизились к позициям курдского ополчения «Сирийских демократических сил» в провинции Ракка, по данным местных источников расстояние между САА и СДС составляло около 19 километров. Боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) оказались зажаты на узком участке земли.

Сегодня стало известно, что исламисты полностью покинули эту территорию и направились в город Ракка. По пути их атаковали ВВС Сирии. В нейтральной зоне оказалось около двадцати населенных пунктов. Ожидается, что бригада «Силы Тигра» займет поселения в ближайшее время.

* Организация запрещена на территории РФ.