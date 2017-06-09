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Новости Сирии
Боевики ИГИЛ покинули нейтральную зону между САА и курдами в Ракке

Боевики ИГИЛ покинули нейтральную зону между САА и курдами в Ракке

18:03  9 Июня 2017
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Боевики ИГИЛ покинули нейтральную зону между САА и курдами в Ракке

Ракка, 9 июня. Боевики «Исламского государства»* полностью покинули территорию на южном берегу Евфрата.

Подразделения правительственных войск приблизились к позициям курдского ополчения «Сирийских демократических сил» в провинции Ракка, по данным местных источников расстояние между САА и СДС составляло около 19 километров. Боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) оказались зажаты на узком участке земли.

Боевики ИГИЛ покинули нейтральную зону между САА и курдами в Ракке

Сегодня стало известно, что исламисты полностью покинули эту территорию и направились в город Ракка. По пути их атаковали ВВС Сирии. В нейтральной зоне оказалось около двадцати населенных пунктов. Ожидается, что бригада «Силы Тигра» займет поселения в ближайшее время.

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия #игил #курды #саа #ракка
Алексей Громов
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