«Отец» первых модулей МКС скончался в Москве на 80-м году жизни

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Москва, 9 июня. Бывший директор Космического научно-производственного центра имени Хруничева Анатолий Киселев скончался в Москве на 80-м году жизни. Киселев руководил предприятием с 1975 по 2001 год.

Именно под его руководством были созданы первые модули для МКС — «Заря» и «Звезда». При нем проводились испытания ракет класса «Протон-М» и «Рокот», а также было положено начало создания комплекса «Ангара».

«Весь свой трудовой стаж, без малого 60 лет, всю свою душу и силы Анатолий Иванович посвятил родному предприятию в Филях. Завод, а затем Центр — это его жизнь и судьба», — приводит слова первого заместителя гендиректора Центра Хруничева Александра Медведева пресс-служба организации.