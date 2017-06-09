Армия Сирии выбила боевиков с газового поля «Шаер» под Пальмирой

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Москва, 9 июня. Правительственные войска Сирии выбили террористов с газового поля «Шаер» в районе Пальмиры. Об этом заявил командующий российской группировкой войск в Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин.

По его словам, правительственная армия Сирии провела успешную наступательную операцию в районе Пальмиры. Сирийским силовикам удалось вытеснить боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (ИГИЛ*, запрещена в РФ) с господствующих высот, значительно увеличив зону безопасности вокруг автомагистрали «Дамаск-Пальмира» и аэродрома «Тифор».

Кроме того, армия Сирии выбила боевиков с газового поля «Шаер», что нанесло серьезный экономический урон потенциалу террористов.

* Организация запрещена на территории РФ.