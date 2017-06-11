Петров пост — 2017: когда начинается, что можно и нельзя есть, календарь питания по дням

В Избранное

Скопировать

На следующий день после православного праздника Собор всех святых начинается Петровский (апостольский) пост, который в 2017 году из-за особенностей календаря и ранней Пасхи продлится достаточно долго — целый месяц.

Когда начинается и когда заканчивается Петровский (апостольский) пост в 2017 году

В 2017 году Петров (Петровский) пост начинается 12 июня и длится до 11 июля включительно.

На следующий день после окончания Петровского поста — 12 июля — наступает праздник, который называется День Петра и Павла, или Петров день (в народной традиции Петры-Павлы). Этот праздник отмечается в день памяти апостолов Петра и Павла.

Начало и продолжительность Петровского поста зависят от дня Пасхи, которая в 2017 году наступила 16 апреля. Петров пост всегда начинается в понедельник, на 57-й день после Пасхи и через неделю после праздника Троицы, который в этом году был 4 июня.

Самый продолжительный Петров пост может длиться полтора месяца, самый короткий — всего восемь дней. Так что, хотя предстоящий постный месяц, который иногда в народе называют Петровка-голодовка, — это немало, но и не предел.

История Петровского поста

Традицию поститься после Троицы (Пятидесятницы) установили апостолы, поэтому Петровский пост называется апостольским. Ученики Христа, которые стали свидетелями его воскресения и вознесения, а затем на них снизошел святой дух, призывали своих единоверцев праздновать одну неделю (седмицу) после Пятидесятницы, а затем поститься, чтобы подготовиться к несению слова божьего другим народам. Согласно евангельским источникам, после схождения святого духа апостолы начали говорить на языках, которых раньше не знали, и благодаря этому смогли нести свет Евангелия разным народам. С этого времени христианство стало всемирной религией.

Традиция поститься столь длительный срок в это время установлена в православии. Петровский пост посвящен памяти двух апостолов — Петра и Павла. Пост завершается Днем Петра и Павла (в народной традиции Петры-Павлы, Петров день), который для славян был очень важен, поскольку означал середину лета и был связан со многими приметами, обрядами и поверьями.

Что можно есть в Петровский пост

Петровский пост считается не таким строгим, как Великий. Во-первых, во время Петровского поста есть много дней, когда допускаются серьезные послабления, в частности, можно есть рыбу. В некоторые дни разрешено вино. Во-вторых, в это время уже много свежих ягод, фруктов и овощей, что позволяет делать постный стол разнообразным, полезным и вкусным. Поэтому сегодня выражение «Петровка-голодовка» уже имеет скорее исторический смысл.

Что нельзя есть в Петровский пост

Запреты в этот период такие же, как и в Великий пост. Под полным запретом мясо и мясные продукты, яйца и все блюда из них, а также все молочные продукты. Также действуют все ограничения, в принципе соответствующие посту. Верующие помнят, что пост — это не диета, а способ очистить свою душу и тело, испытание, помогающее проникнуться идеями христианского смирения. Поэтому нежелательны даже растительные заменители тех продуктов, которые находятся под запретом: «соевое мясо» и тому подобные современные изыски. Также рекомендуется отказаться от фастфуда, а детей стоит ограничить в магазинных сладостях, заменив конфеты и пирожные ягодами и фруктами.

Петровский пост и праздники

На Петровский пост всегда приходится праздник Рождество Иоанна Предтечи, который отмечается 7 июля. В этот день можно есть рыбу и морепродукты, вне зависимости от того, на какой день недели выпадает праздник.

День апостолов Петра и Павла, который наступает после окончания поста 12 июля, также является постным, если приходится на среду или пятницу. В этом случае верующим разрешены рыба и морепродукты, горячая пища с растительным маслом и вино, а вот мясное и молочное все еще под запретом. В 2017 году Петров день приходится на среду, поэтому все эти ограничения действуют.

Петров пост — 2017: календарь питания по дням

Строгие дни: понедельник, среда и пятница (12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28 и 30 июня, 3, 5 и 10 июля).

В эти дни для тех, кто постится, рекомендовано придерживаться сухоядения — то есть не употреблять вареную и вообще горячую пищу, в том числе с растительным маслом. Для тех, кто строго соблюдает пост, есть можно только один раз в день после 15.00 (время московское).

В эти дни разрешено есть хлеб, свежие фрукты и овощи, сухофрукты, орехи и мед. Нужно пить побольше воды, можно употреблять компоты, морсы и свежевыжатые соки, а вот магазинные соки и тем более газированные сладкие напитки крайне нежелательны, ни с точки зрения смысла поста, ни для здоровья. При более мягком варианте поста по понедельникам можно один раз в день есть горячую вареную пищу без масла — каши, супы, тушеные овощи, отварные грибы, и т.д.

Пятница, 7 июля — это праздник — Рождество Иоанна Предтечи, в этот день можно есть отварную и рыбу и морепродукты, а также горячую постную пищу без масла.

Более мягкие дни: вторник и четверг (13, 15, 20, 22, 27 и 29 июня, 4, 6 и 11 июля).

Во вторник и четверг разрешается дважды в день есть горячую вареную пищу без масла. В эти дни разрешена рыба и морепродукты, которые можно сварить или запечь в духовке или на углях.

Суббота и воскресенье (17, 18, 24 и 25 июня, 1, 2, 8 и 9 июля).

В эти дни можно дважды в день есть горячую вареную пищу с растительным маслом, также разрешены рыба и морепродукты, которые также можно приготовить с добавлением масла. Взрослым разрешено выпить немного вина.

Во все дни поста разрешены свежие овощи и фрукты, а детей рекомендуется баловать свежей клубникой, черешней и другими ягодами.