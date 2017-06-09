Петербургский байкер, потерявший 12 миллионов, оказался злостным нарушителем ПДД
Санкт-Петербург, 9 июня. Байкер с миллионами оказался злостным нарушителем правил дорожного движения.
Как сообщил источник ФАН, 40-летний Алексей Д., потерявший 12 млн рублей на ЗСД, оказался «постоянным клиентом» судебных приставов. На сайте у него висят пять задолженностей по выплате штрафа. Отмечается, что на сайте появляются только те штрафы, которые он вовремя не оплатил. Все суммы небольшие, а нарушения — не особо опасны.
Отметим, что 6 июня мужчина ехал на мотоцикле по ЗСД, в его рюкзаке было 12 млн рублей и договоры с фирмами о продаже запчастей. В какой-то момент рюкзак расстегнулся — большая часть его содержимого вывалилась на трассу. Сам байкер сразу пропажи не заметил.
В управление «Магистрали северной столицы» сообщили о том, что на дороге лежит какой-то мусор. Прибывшие на уборку сотрудники «Магистрали» поняли, что это за мусор. Деньги были переданы в 53 отдел полиции приморского района, где до сих пор хранятся.