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Сирия, 9 июня. В результате терактов ИГ* в иракских городах Аль-Мусайиб и Кербела были ранены и убиты почти 150 мирных жителей. Боевики «Джебхат ан-Нусры»*** уничтожили командира ССА** в провинции Идлиб. Террорист-смертник ИГ подорвал себя у позиций армии САР на юго-востоке Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): потеряла высоту Тель Маситма к юго-востоку от Дамаска в результате контратаки ССА; ведет перестрелки с «Джейш Аль-Ислам»***** у города Хош Аль-Давахира в Восточной Гуте; потеряла 15 солдат и четыре военных пикапа в результате атаки смертника к югу от Масканы.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): обстреливает контролируемые армией САР районы Дейр эз-Зора; утроило междоусобные столкновения в городе Абу Кемаль; потеряло шестерых боевиков, которые перешли на сторону курдов в Ракке; убило 67 и ранило 75 гражданских лиц в результате терактов в городах Аль-Мусайиб и Кербела в центральной части Ирака.

Курды: ведут перестрелки с боевиками ССА вблизи города Дарат Изза на северо-западе от Алеппо; потеряли шестерых бойцов, убитых огнем снайперов ИГИЛ, в Ракке.

«Джебхат Фатх аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»): ведет огонь по мирным демонстрантам в провинции Идлиб; уничтожила командира одной из бригад ССА в городе Маарет Аль-Нуман.

Провинция Дамаск

Отряды оппозиционной Свободной сирийской армии (ССА) провели внезапную контратаку позиций союзных правительству САР шиитских ополчений на краю Сирийской пустыни к юго-востоку от Дамаска. Согласно данным Twitter-канала (@QalaatAlMudiq), связанного с боевиками-исламистами, ССА отбила холм Тель Маситма, убив в ходе вспыхнувших в районе ожесточенных столкновений нескольких проасадовских бойцов. Среди убитых был командир одного из проправительственных отрядов. Еще один командир был взят в плен. Напомним, армия САР в настоящее время ведет полномасштабную операцию на юге республики против проамериканских боевиков «Свободной армии». Главная цель кампании — полная зачистка от радикалов территорий вдоль южной границы страны.

Короткие перестрелки между военнослужащими армии САР и боевиками формирования «Джейш Аль-Ислам» фиксировались в районе населенного пункта Хош Аль-Давахира, который ранее был освобожден сирийскими войсками, передают Местные координационные комитеты Сирии. Отряды радикалов, таким образом, не прекращают попыток восстановить контроль над поселением.

Провинция Алеппо

Как передает подконтрольный ИГ новостной центр «Аль-Амак», правительственные войска понесли серьезные потери в численном составе и технике в результате атаки террориста-смертника на фронте к югу от города Маскана вблизи границы с провинцией Ракка. Согласно сведениям источника, в результате мощного взрыва были уничтожены четыре военных автомашины и 15 военнослужащих сирийской армии. В течение последних недель, напомним, армия САР освободила от оккупации «Исламского государства»* Маскану и обширные территории вдоль трассы М4. Террористы при этом рассчитывают удержать позиции в юго-восточной части провинции к востоку от стратегической артерии «дорога жизни».

К северо-западу от Алеппо на линии соприкосновения между курдскими отрядами Демократических сил Сирии (SDF)**** и боевиками «Свободной армии» не утихают интенсивные перестрелки. Агентство Al Manar News сообщает о столкновениях на северной окраине города Дарат Изза. Стороны обстреливают позиции друг друга, используя преимущественно минометы крупных калибров.

Провинция Дейр эз-Зор

Боевики «Исламского государства» ведут массированные минометные обстрелы осажденных районов Дейр эз-Зора. Разрывы мин фиксируются, в частности, в густонаселенных кварталах города, сообщает местное агентство DeirEzzor24. Информации о возможных жертвах среди гражданского населения и разрушениях на данный момент не поступало. Террористы заметно активизировали обстрелы и атаки, рассчитывая как можно скорее захватить город целиком. Командование ИГ планирует разместить здесь отряды боевиков, прибывающие из Ракки и Мосула. Предполагается, что Дейр эз-Зор станет новой неофициальной столицей террористического формирования.

В городе Абу Кемаль на юге провинции у иракской границы произошло вооруженное столкновение между отдельными группами радикалов ИГИЛ. Первоначальные разногласия переросли в интенсивные перестрелки, передает Al Manar News. Участвовавшие в конфликте боевики были арестованы полицейскими отрядами ИГ «Диван Аль-Хисба».

Провинция Идлиб

Боевики исламистской коалиции «Тахрир аш-Шам», сформированной вокруг формирования «Джебхат Фатх аш-Шам», продолжают разгонять участников демонстраций, начавшихся по всему городу Маарет Аль-Нуман после начала столкновений между «Свободной армией» и «Ан-Нусрой». При этом радикалы открывают огонь по гражданским лицам, подчеркивает на своей странице в сети Twitter (@abdalkaderlhep2) местный активист. Данные о количестве жертв среди местного населения пока формируются.

Стало известно, что в боях между ССА и «Тахрир аш-Шам» в Маарет Аль-Нумане был убит командир одной из бригад Сирийской свободной армии Тайсир Аль-Самахи. Об этом сообщило информагентство Al Manar News. Напомним, «Джебхат ан-Нусра» и подконтрольные ей группировки напали на военную базу ССА сегодня ночью и в итоге захватили ее, уничтожив большое количество боевиков-оппозиционеров. Местное население вышло на демонстрации, выступая против агрессии со стороны «Тахрир аш-Шам» и столкновений в черте города.

Провинция Ракка

На востоке Ракки продолжаются тяжелые бои между отрядами «Демократической армии» и «Исламского государства». Согласно информации Al Manar News, под огнем снайперов ИГ, которые базируются на крышах зданий, погибли как минимум шесть бойцов SDF. Ранее курды взяли под свой контроль восточный район Аль-Машалаб. Кроме того, им удалось пробить оборону террористов и войти в город с западного направления.

Этот же источник сообщает, что пять боевиков ИГИЛ решили перейти на сторону Демократических сил Сирии и курдских Отрядов народной самообороны (YPG), поддерживаемых международной коалицией во главе с США.

Ирак

Боевики «Исламского государства» взяли ответственность за сегодняшние атаки смертников в провинциях Кербела и Бабиль. По данным агентства «Аль-Амак», в результате утреннего взрыва в городе Кербела погибли 30 человек, еще 35 мирных жителей получили ранения. В результате теракта в городе Аль-Мусайиб — 37 погибших и 40 раненых гражданских лиц.

Между тем прогремел еще один взрыв. На этот раз под ударом оказались жители населенного пункта Мадаин, находящегося на юге от Багдада. Сработавшее взрывное устройство было установлено недалеко от городского базара. Как передает телеканал Al Sumaria, пострадали три человека, все они были экстренно госпитализированы. На месте происшествия работают сотрудники службы безопасности Ирака. Пока что ни одно из формирований не взяло на себя ответственности за теракт. Предполагается, что этот взрыв также был организован террористами ИГИЛ.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)